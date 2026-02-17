Жительницу Красноярска обвиняют в финансировании запрещенной организации из КНР

В Красноярске задержана местная жительница по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Ей грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о «Хакасской региональной общественной организации «Фалунь» (другое название «Фалунь Дафа», признана в России нежелательной и запрещена).

По версии следствия, в октябре-ноябре 2023 года фигурантка дела перевела более 50 тыс. руб. на счета запрещенной организации. В ходе обысков по месту жительства красноярки правоохранители изъяли литературу и одежду с экстремистской атрибутикой, а также четыре телефона.

Движение «Фалунь Дафа» (признано в России нежелательной организацией и запрещено) было основано в Китае в 1992 году Ли Хунчжи на основе традиционной китайской гимнастики цигун с элементами буддизма, даосизма и народных верований. Как писал «Ъ», в ноябре 2020 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске признал реготделение «Фалунь» (признано в России нежелательной организацией и запрещено) в Хакасии экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

Александра Стрелкова