Создателю запрещенного «Забайкальского левого объединения» смягчили наказание

Апелляционный военный суд в Московской области завершил рассмотрение дела Александра Снежкова, создателя и участника запрещенной и признанной террористической организации «Забайкальское левое объединение» (ЗЛО). По информации источников «Ъ», знакомых с ходом рассмотрения дела, суд оставил в силе обвинительный приговор второго Восточного окружного военного суда, однако сократил наказание по нему на полгода — до четырех лет и шести месяцев лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в октябре 2025 года Снежкова признали виновным по статье об оправдании терроризма. Судом было установлено, что, находясь в колонии, он зачитывал другим осужденным отрывки из своего уголовного дела и цитировал публикации, за которые он получил первый срок. Он был назначен в апреле 2024 года Восточным окружным военным судом за публичное оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также вандализм.

Созданная им организация в январе 2026 года по иску заместителя прокурора Забайкалья Станислава Немцова была запрещена на территории России и признана террористической.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЗЛО признали терроризмом».

Влад Никифоров