ЗЛО признали терроризмом

Суд в Чите удовлетворил иск прокуратуры и признал террористической молодежную организацию «Забайкальское левое объединение», запретив ее деятельность. Ее лидерами считают Александра Снежкова и Любовь Лизунову, которые в 2004 году по делу об оправдании терроризма и призывах к экстремизму получили шесть лет и три года соответственно. Позже молодой человек был осужден еще раз за то, что он в колонии в беседах с заключенными оправдывал поджоги военкоматов и железных дорог.

Забайкальский краевой суд 20 января удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора региона Станислава Немцова, который требовал признать движение «Забайкальское левое объединение» (ЗЛО) террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России.

Суд изучил материалы УФСБ Забайкалья, в соответствии с которыми при проверке исполнения законодательства о противодействии терроризму в деятельности движения ЗЛО были обнаружены «признаки террористической организации». Отмечается, что организация при этом не зарегистрирована в органах Министерства юстиции РФ. Установлено также, что ее деятельность была «направлена на пропаганду, оправдание, поддержку терроризма и совершение преступлений террористического характера».

По информации источника “Ъ”, знакомого с ходом разбирательства, доказательством существования и деятельности организации послужил одноименный Telegram-канал.

На момент вынесения решения суда в Telegram-канале было 95 подписчиков. Он позиционировался как «информационный ресурс, направленный на ознакомление с левыми идеологиями, ставящими на первое место свободу, равенство и взаимопомощь».

Кроме того, канал анонсировал освещение событий «левого активизма в Забайкальском крае». В одной из публикаций отмечается, что движение было создано в январе 2021 года в качестве жеста поддержки фигурантов уголовного дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в РФ), однако краевая прокуратура утверждает, что оно было основано ранее, в июле 2019 года.

Поначалу большинство публикаций в канале посвящались анархистской и леворадикальной тематике, но после начала СВО там стали размещаться антивоенные призывы, репосты публикаций, одобряющих поджоги военкоматов и объектов железнодорожной инфраструктуры. Последние публикации в канале датируются октябрем 2022 года. В декабре того же года администратора канала 16-летнюю на тот момент Любовь Лизунову и его создателя 19-летнего Александра Снежкова задержали сотрудники ФСБ за нанесение граффити антигосударственного характера на заборе гаражного кооператива в Чите. Во время досмотра содержимого телефонов была обнаружена их сетевая антивоенная деятельность. Кроме того, в телефоне Лизуновой найдены файлы, на которых она позирует на фоне горящего флага России.

Находясь под подпиской о невыезде, молодые люди пытались покинуть Россию в январе 2023 года. В итоге Лизунову задержали в Иркутске, а Снежкова в Омске, после чего они оказались в СИЗО.

В апреле 2024 года Восточным окружным военным судом за публичное оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также вандализм девушка была приговорена к трем с половиной годам колонии общего режима, молодой человек — к шести годам. В октябре 2025 года Снежкову был вынесен еще один приговор по статье о публичном оправдании терроризма. Судом было установлено, что, находясь в колонии, он зачитывал другим осужденным отрывки из своего уголовного дела и цитировал публикации, за которые он получил первый срок. Путем сложения наказаний общий срок определен в виде пяти лет лишения свободы, первые два из которых он проведет в тюрьме, остальные три — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему запрещено на четыре года размещать информацию в социальных сетях и на интернет-сайтах.

В судебных заседаниях, связанных с запретом деятельности «Забайкальского левого движения», Александр Снежков и Любовь Лизунова участвовали по видео-конференц-связи.

Влад Никифоров, Иркутск