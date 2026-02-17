Британские банки обсудят создание национальной альтернативы Visa и Mastercard

Руководители крупнейших банков Великобритании проведут первую встречу, посвященную созданию национальной платежной системы — альтернативы американским Visa и Mastercard. Как сообщает The Guardian, инициатива вызвана опасениями, что президент США Дональд Трамп может использовать контроль над платежными системами как инструмент давления.

Встречу, которая состоится 19 февраля, возглавит глава британского подразделения Barclays Вим Мару. Участники обсудят финансирование новой платежной компании, призванной обеспечить работу экономики в случае сбоев. По данным регулятора платежных систем (PSR), около 95% транзакций по картам в Великобритании проходят через системы Visa и Mastercard, при этом использование наличных продолжает снижаться.

Один из источников, знакомых с проектом, предупредил: «Если Visa и Mastercard отключат, это отбросит нас в 1950-е годы», когда бизнес полагался исключительно на наличные. «Конечно, нам нужна суверенная платежная система»,— добавил он.

Похожие дискуссии идут и в ЕС. Глава комитета Европарламента по экономике Ороре Лалюк заявила: «Visa, Mastercard… Насущная проблема — наша платежная система. Трамп может все отключить». Она призвала создать «европейский Airbus для платежных систем». О «срочной необходимости» создать европейскую альтернативу американским платежным системам заявила и директор европейской банковской ассоциации European Payments Initiative Мартина Ваймерт.