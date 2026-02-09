В ЕС призвали создать альтернативу американским Visa и MasterCard

Директор европейской банковской ассоциации European Payments Initiative (EPI) Мартина Ваймерт в интервью Financial Times заявила о «срочной необходимости» создать европейскую альтернативу американским платежным системам Visa и MasterCard.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы очень сильно зависим от международных платежных решений. У нас уже есть прекрасные внутренние платежные системы, но нет ничего трансграничного. Если мы говорим, что независимость так важна, и все мы знаем, что это вопрос времени, то нам срочно нужно действовать»,— сказала госпожа Ваймерт.

В EPI входят 16 европейских банков и финансовых компаний, среди которых — BNP Paribas и Deutsche Bank. По данным ассоциации, в 2022 году в еврозоне на Visa и MasterCard пришлось почти две трети карточных трансакций. При этом в 13 странах—членах ЕС отсутствует национальная альтернатива американским платежным системам. Даже там, где существуют национальные платежные системы, их использование сокращается.

В 2024 году EPI запустила европейскую альтернативу Apple Pay под названием Wero. Сейчас эта система цифровых платежей насчитывает 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии и к 2027 году планирует расширить свою деятельность на онлайн-платежи и платежи в магазинах.

Евгений Хвостик