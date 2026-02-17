В возрасте 96 лет умер режиссер-документалист Фредерик Уайзман

Американский режиссёр-документалист Фредерик Уайзман, создатель фильмов «Безумцы Титиката», «Средняя школа», «Национальная галерея» и «Экслибрис», умер в возрасте 96 лет. О смерти объявили семья и его кинокомпания Zipporah Films.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фредерик Уайзман

«На протяжении почти шести десятилетий Фредерик Уайзман создавал беспрецедентное творческое наследие, обширную кинематографическую летопись современных социальных институтов и обыденного человеческого опыта, главным образом в Соединенных Штатах и Франции»,— указано в заявлении Zipporah Films (цитата по Variety).

Его дебютной режиссерской работой в 1967 году стал фильм «Безумцы Титиката» — портрет психиатрической больницы для особо опасных преступников в Бриджуотере, который был запрещен к показу судом Массачусетса до 1991 года.

За 56-летнюю карьеру он снял 45 документальных фильмов, исследуя жизнь школ, больниц, полицейских участков, судов и театров. В 2014 году Венецианский кинофестиваль вручил ему «Золотого льва» за вклад в кинематограф, а в 2016-м он получил «Оскар».

Его жена Зиппора, с которой он прожил 65 лет, умерла в 2021 году. У режиссера остались сыновья Дэвид и Эрик и трое внуков.