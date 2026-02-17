Российская группа «Инсайт Лизинг» купила местные активы немецкого Jungheinrich

Компания «Инсайт Лизинг» приобрела 100%-ную долю российского юрлица немецкого концерна Jungheinrich — ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника». Детали сделки приводит «Интерфакс».

Jungheinrich подтвердила продажу 13 февраля, не раскрывая подробностей сделки. В более раннем заявлении компании отмечалось, что ее российские активы оценивались значительно ниже балансовой стоимости на конец 2024 года. Там указывали, что для того, чтобы правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку, цена не должна была превышать 40% от рыночной стоимости, определенной российским оценщиком.

По итогам 2024 года чистая прибыль российского подразделения достигла почти 2,5 млрд руб., выручка — 13,7 млрд руб. Jungheinrich поставляла российским логистическим операторам и ритейлерам погрузчики, тележки, штабелеры, ричтраки, тягачи, комплектовщики заказов и другую технику.

Jungheinrich AG — один из ведущих европейских производителей складской техники, работал в России с начала 1990-х. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе российской компании, приобретенная структура компании была переименована в ООО «Подъемно-погрузочная техника».