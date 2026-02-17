В пяти аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Пензы, Тамбова, Сочи, Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Меры связаны с обеспечением безопасности, отметили в ведомстве.

Ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика продолжаются уже более пяти часов. В аэропорту Сочи — более трех часов, Тамбова — более двух часов.

Сейчас в нескольких городах Краснодарского края, включая Сочи, Геленджик и Новороссийск, действуют предупреждения об опасности ударов БПЛА. Также опасность объявлялась в Татарстане, Ульяновской области, Калужской области, Воронежской области, Пензенской области, Брянской области.