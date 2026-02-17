В России за вечер сбили 76 беспилотников

Российские силы ПВО сбили 76 беспилотников, сообщили в Минобороны. Это произошло в период с 20:00 до 00:00 мск, передает «Интерфакс».

По информации оборонного ведомства, 26 БПЛА были нейтрализованы над Черным морем, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Азовским морем, шесть — над Крымом. По два беспилотника сбили над Белгородской и Воронежской областями, один — над Адыгеей.

Над Севастополем сбили пять БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Краснодарском крае в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Анапе звучали сирены из-за угрозы атаки беспилотников, сообщали в оперативном штабе региона. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что сигнал опасности действует на всей территории региона. О последствиях ударов власти регионов пока не сообщали.