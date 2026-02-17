Американка Майерс Тейлор выиграла золото Олимпиады по бобслею

Американская бобслеистка Элана Майерс Тейлор выиграла золото Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях монобобов. 41-летняя спортсменка завоевала шестую медаль Игр.

Победительница показала время 3 минуты 57,93 секунды. Серебро взяла немка Лаура Нольте, чемпионка Пекина-2022 в двойках. Она завершила четыре попытки на 0,04 секунды медленнее. Бронзовая медаль покорилась представительнице США Кейли Армбрустер Хамфрис (+0,12).

На счету Эланы Майерс Тейлор, дебютировавшей на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года, было два серебра (2014, 2018) и две бронзы (2010, 2022) в двойках и серебро в состязаниях монобобов (2022). Она четырехкратная чемпионка мира.

Арнольд Кабанов