Австрийские прыгуны с трамплина взяли золото ОИ после отмены финального раунда

Сборная Австрии по прыжкам с трамплина победила в мужском командном турнире на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Финальный раунд соревнований стартовал, но не был завершен из-за сильного снегопада.

Победителей представляла пара Ян Хёрль—Штефан Эмбахер. Серебро досталось сборной Польши — Павлу Вашеку и Кацперу Томасяку. Обладателями бронзы стали Йоханн Андре Форфанг, Кристоффер Эриксен Сундал из сборной Норвегии.

Во время второй половины финального, третьего раунда состязаний в Предаццо начался сильный снегопад. Из-за этого расчистка склона занимала все больше времени, прыжки задерживались. Условия были признаны непригодными, когда до завершения круга оставалось 6 прыжков из 16. В конце концов заключительная стадия была отменена, а ее результаты аннулированы. Награды вручались в соответствии с классификацией по итогам второго раунда.

Арнольд Кабанов