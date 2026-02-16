Уголовное дело возбуждено после гибели человека при взрыве цистерны в Дагестане

После взрыва цистерны со сжиженным газом в поселке Новый Хушет в Дагестане возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СКР. При ЧП погиб рабочий.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

По версии следствия, на газонакопительной станции при перекачке сжиженного газа из ж/д автоцистерн в резервуары после образования искры статического электричества произошел пожар. Оператор станции получил ожоги, из-за которых скончался.