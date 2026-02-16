Переговоры США, России и Украины в Женеве будут закрыты от прессы

Переговоры делегаций США, России и Украины по мирному урегулированию в Женеве пройдут в закрытом режиме. Об этом заявили в пресс-службе МИД Швейцарии, передает ТАСС.

«Представители СМИ не допускаются на трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США»,— уточняется в заявлении ведомства. Российские журналисты получили визы в Швейцарию для освещения встречи. Срок ее действия — до 21 февраля 2026 года.

Третий раунд переговоров представителей России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, она прибудет в Швейцарию рано утром 17 февраля. Предыдущие два раунда проходили в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля.