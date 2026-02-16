Стали известны сроки прибытия российской делегации в Женеву

Российская делегация прилетит на переговоры по мирному урегулированию в Женеву в 6:00 по местному времени (8:00 мск) 17 февраля. Об этом сообщили дипломатические источники «РИА Новости» и ТАСС.

«Улетят в среду вечером. Пока так, но все может переиграться»,— уточнил один из собеседников.

Третий раунд переговоров представителей России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, перечень тем на грядущей встрече будет шире, чем на предыдущих двух раундах в Абу-Даби. В их число, в частности, входит и территориальный вопрос.