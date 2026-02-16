Wildberries заявила о планах внедрить биометрию для продажи товаров 18+

Wildberries планирует внедрить систему биометрии для подтверждения возраста клиентов при продаже им товаров 18+. В первую очередь речь идет об алкоголе и табаке, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе маркетплейса.

«Мы рассматриваем использование ЕБС (Единая биометрическая система.— “Ъ”) в качестве метода аутентификации как потенциально эффективный инструмент для развития онлайн-торговли отдельными категориями товаров, прежде всего теми, где дистанционная продажа в настоящее время ограничена или запрещена»,— сообщили в компании.

В январе правительство опубликовало документ, согласно которому контроль за доступом детей к товарам для взрослых включен в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Мера предлагает усовершенствовать требования к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн.

Сегодня правительство России предложило использовать ЕБС для подтверждения возраста при покупке товаров для взрослых на маркетплейсах. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, инициатива обсуждается с онлайн-платформами и другими игроками рынка.