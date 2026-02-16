В правительстве предложили по биометрии подтверждать возраст на маркетплейсах

Правительство России предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения возраста при покупке товара 18+ на маркетплейсах. Инициатива обсуждается с онлайн-платформами и другими игроками рынка, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью товаров 18+»,— рассказал журналистам господин Григоренко (цитата по «РИА Новости»).

Отдельно вице-премьер отметил работу правительства над урегулированием деятельности маркетплейсов. По его словам, спорным остается вопрос ценообразования, при котором в зависимости от выбора банка для оплаты меняется стоимость товара. Здесь, уточнил Дмитрий Григоренко, разрабатываются единые правила, понятные как для банков, так и для онлайн-платформ.

В январе правительство опубликовало документ, которым контроль за доступом детей к товарам для взрослых включен в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Мера предполагает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Эти требования должны, в частности, учитывать проверку возраста покупателей с помощью ЕБС или данных паспорта.