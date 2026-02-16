Глазьев анонсировал подписание меморандума о ВСМ Минск—Москва

Меморандум о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Минск-Москва может быть подписан на Высшем госсовете Союзного государства (СГ) 26 февраля. Об этом сообщил госсекретарь СГ Сергей Глазьев.

«Этот проект прорабатывается. И, надеюсь, этот меморандум между министерствами транспорта будет подписан»,— сообщил господин Глазьев в интервью телеканалу «Первый информационный». Инициатива, по его словам, уже включена в планы СГ на три года.

Подобный проект реализуется между Москвой и Санкт-Петербургом. ВСМ протяженностью около 700 км пройдет через шесть регионов. Строительство магистрали запланировано на 2024–2028 годы. Первый терминал начнут возводить уже в текущем году со стороны Петербурга. Ввод линии в эксплуатацию намечен на 2028-й.