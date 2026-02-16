В Белгороде отопление подали в 106 домов, остававшихся без тепла после удара

В Белгороде отопление восстановлено еще в 106 многоквартирных домах, остававшихся, согласно жалобам жителей, без тепла после ракетного удара ВСУ по инфраструктуре на минувших выходных. Еще в 52 домах ведется стравливание воздуха, а в 36 — устраняют последствия порыва на магистральной теплосети. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков на стриме «10 вопросов губернатору» в понедельник, 16 февраля.

По словам руководителя региона, за день под его публикациями поступило около 370 обращений, после исключения повторов было выявлено 190 адресов с проблемами теплоснабжения. Адреса распределили между администрацией Белгорода, региональным министерством ЖКХ и управляющими компаниями.

Наиболее сложная ситуация сложилась в северной части города — на улице Железнякова и в тупиковых домах по улице Садовой. Там при пуске системы произошел порыв магистрального теплопровода диаметром 300 мм. Тепловая компания проводит аварийные работы, завершить их планировалось до 20:00 понедельника, после чего потребуется около полутора часов на заполнение системы и запуск котельной. В зоне этой котельной находятся 36 многоквартирных домов. По оценке властей, тепло в квартиры должно поступить до полуночи при условии оперативной работы управляющих компаний.

Дополнительно к городским бригадам привлечены 107 специалистов из других муниципалитетов, в том числе Старого Оскола, Губкина, Белгородского района и Шебекино. Материалы и техника, по данным региональных властей, имеются в достаточном объеме.

Отдельно обсуждалась ситуация по дому на улице Челюскинцев, 17В, где жители жалуются на отсутствие давления в системе. Теплоснабжающая организация утверждает, что параметры теплоносителя соответствуют нормативам, вероятной причиной называется необходимость дополнительного стравливания воздуха. Губернатор поручил держать этот адрес на особом контроле.

Власти намерены продолжить сбор обращений до 10:00 вторника и оперативно реагировать на новые сигналы. «Во всем остальном мы обязаны людям помогать»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», жители 320-тысячного Белгорода после ракетных ударов ВСУ по критической энергоинфраструктуре, которые продолжались все выходные, продолжают жаловаться на отсутствие света и воды. Власти подтвердили, что в городе была остановлена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). На заседании облправительства 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал исполнение мэрией его же поручений по ускорению подключения домов к отоплению после остановки ТЭЦ. По его словам, он узнает о проблемах из соцсетей, тогда как мэрия Белгорода не контролирует ситуацию и не составляет даже сводки по отключенным от тепла домам. При этом в ряде домов жители остаются без тепла уже неделю.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников