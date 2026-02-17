Crocus Group построит гостиницу в Барвихе более чем за 2,5 млрд рублей

АО «Крокус» (головная компания Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова) выступит подрядчиком строительства гостиничного комплекса на Рублево-Успенском шоссе. Контракт с ППК «Единый заказчик в сфере строительства» был заключен 12 февраля, следует из данных портала госзакупок, изученных «Ъ».

Гостиница площадью 7,1 тыс. кв. м появится в деревне Барвиха (Одинцовский городской округ). Стоимость работ оценивается в 2,66 млрд руб., завершить их планируется к декабрю 2027 года. После окончания строительства объект перейдет в федеральную собственность. В ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и Crocus Group на запрос «Ъ» по этому поводу не ответили.

Участники рынка считают выбор Crocus Group закономерным. Как отмечает партнер CMWP Марина Смирнова, у компании уже есть опыт реализации проектов с гостиничной составляющей в ближайшем Подмосковье. Замдиректора отдела стратегического и управленческого консалтинга CORE.XP Ксения Непомнящих добавляет, что в структуру коттеджного поселка Agalarov Estate входит загородный отель.

Госпожа Смирнова подсчитала, что стоимость возведения квадратного метра в этом проекте составит около 380 тыс. руб., что соответствует среднерыночным показателям. Если предполагается отель категории «пять звезд», итоговые затраты могут оказаться выше, уточняет эксперт.

Ксения Непомнящих допускает, что гостиница может строиться для нужд госструктур, включая представительские цели. Как полагает управляющий партнер Strategy Partners Михаил Ермилов, после ввода в эксплуатацию объект, скорее всего, передадут профессиональному управляющему, поскольку государство редко занимается отельным бизнесом напрямую. Марина Смирнова, в свою очередь, уверена, что возведение таких объектов с прицелом на перепродажу не имеет смысла для государства.

