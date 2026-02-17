Барвиха позвала на стройку

Один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости Crocus Group Араза Агаларова займется строительством гостиницы на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье стоимостью 2,66 млрд руб. Компания выступит подрядчиком объекта по заказу государства. Не исключено, что отель будет использоваться для нужд госведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Головная компания Crocus Group Араза Агаларова АО «Крокус» 12 февраля заключила с ППК «Единый заказчик в сфере строительства» контракт на строительство гостиничного комплекса суммарной площадью 7,1 тыс. кв. м на Рублево-Успенском шоссе в деревне Барвиха Одинцовского городского округа Подмосковья, обнаружил “Ъ” на портале госзакупок. Сумма контракта составит 2,66 млрд руб., срок исполнения — декабрь 2027 года, говорится в материалах закупки. После завершения строительства объект перейдет в госсобственность. В ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и Crocus Group не ответили на запрос “Ъ”.

Общий портфель реализованных проектов Crocus Group, по собственным данным, превышает 6 млн кв. м. Крупнейшие из них — выставочный центр «Крокус Экспо» на 1,04 млн кв. м и торгцентр Vegas на Каширском шоссе на 480 тыс. кв. м, расположенные в Подмосковье. По данным Kartoteka.ru, в 2024 году выручка АО «Крокус» выросла на 75,8% год к году, до 53,1 млрд руб. Владелец холдинга — Араз Агаларов.

Выбор Crocus Group в качестве подрядчика объекта логичен: компания ведет ряд проектов с гостиничной компонентой в ближайшем Подмосковье, говорит партнер CMWP Марина Смирнова. Кроме того, в состав коттеджного поселка Agalarov Estate также входит загородный отель, добавляет замдиректора отдела стратегического и управленческого консалтинга CORE.XP Ксения Непомнящих.

Стоимость реализации 1 кв. м в проекте строительства гостиницы в Барвихе составит 380 тыс. руб., что находится в пределах рыночных затрат, говорит Марина Смирнова. Но если планируется объект уровня «пять звезд», то расходы могут быть выше, уточняет она.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич вспоминает, что затраты на реализацию гостиницы в «Барвихе Luxury Village» обошлись в €2 млн за номер. «На этом фоне 2,6 млрд руб. за отель, где можно разместить около 170 номеров, выглядят скромно»,— считает эксперт.

Вероятно, отель возводится для нужд государственных структур, в том числе для представительских целей, не исключает Ксения Непомнящих. После завершения строительства наиболее вероятным сценарием видится не прямая продажа актива, а его передача в управление профессиональному оператору, так как государство редко занимается отельным бизнесом, полагает управляющий партнер Strategy Partners Михаил Ермилов. Госпожа Смирнова считает, что государству нет смысла строить объекты для дальнейшей продажи.

К тому же открытый рынок гостиниц в этой локации уже насыщен. Станислав Ивашкевич не видит особой необходимости строительства новой гостиницы в Барвихе, так как уже существующий отель «Барвиха Luxury Village» не сильно загружен и в соседнем Одинцово есть несколько проектов.

1,16 триллиона рублей составил совокупный оборот гостиниц и коллективных средств размещения в РФ в 2025 году, по подсчетам Nikoliers.

Рынок загородных отелей в Московской области довольно устойчив, спрос на услуги загородной рекреации стабилен, говорит Ксения Непомнящих. По данным Росстата, в 2025 году число размещенных гостей снизилось на 0,4% год к году, до 5,64 млн человек. Это является, по сути, техническим отскоком от пиковых значений постпандемийного периода и периода начала специальной военной операции, поясняет госпожа Непомнящих. Вследствие инфляции доходы коллективных средств размещения в регионе выросли на 13%, до 72,3 млрд руб., по подсчетам статистической службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Дарья Андрианова