Доходы бюджета Тамбовской области выросли на 15,7% за 10 месяцев

Поступления в консолидированный бюджет Тамбовской области за январь — октябрь 2025 года достигли 55,9 млрд руб., что на 7,3 млрд руб. больше показателей аналогичного периода прошлого года. Рост налоговых доходов обеспечен увеличением поступлений НДФЛ на 21,22% и налога на прибыль на 8,02%. Данные были представлены и. о. заместителя главы региона — министром финансов Любовью Третьяковой на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Евгения Первышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Озвученные цифры — это результат стабильного состояния экономики региона. Но речь идет о динамике. Абсолютные размеры поступлений как налоговых, так и неналоговых источников в нашу область остаются скромными»,— подчеркнула Любовь Третьякова. За девять месяцев налог на прибыль организаций составил 8,5 млрд руб., НДФЛ — 18,9 млрд руб., а налог на имущество организаций — 3,4 млрд руб.

Особое внимание на совещании уделили проблеме эффективного использования земельных ресурсов. Из 3,5 млн га земель области только 61 тыс. га находятся в аренде, что составляет 7% от муниципальных земель.

«С этой ситуацией надо предметно разобраться. Минфином области совместно с министерством имущества области, органами местного самоуправления наметить конкретные задачи для выполнения. Безусловно, не за один год и не за три это можно преодолеть. Но это важная составляющая наших будущих доходов»,— отметила госпожа Третьякова.

Расходы консолидированного бюджета на оплату труда и социальное обеспечение за десять месяцев достигли 43,2 млрд руб., составив почти 60% от всех расходов. До конца года планируется зачислить в областной бюджет более 500 млн руб., в местные бюджеты — около 1 млрд руб.

Ульяна Ларионова