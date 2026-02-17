Минцифры могут выделить операторам частоты 5G при условии покрытия городов-миллионников

Собеседник "Ъ" на телеком-рынке рассказал, что операторы связи обсуждают с Минцифры условия распределения полос частот 5G между крупнейшими операторами.

«В частности, оперативный запуск сетей 5G в городах-миллионниках, где проблема с перегруженностью сетей стоит наиболее остро. К 2031 году должны быть запущены сети в 16 городах, где проживает более миллиона жителей», — сообщил "Ъ" источник.

Два других собеседника "Ъ" отметили, что первоначальные условия распределения частот 5G между операторами — в рамках аукциона и в диапазоне 4,8–4,99 ГГц — участники рынка сочли нерентабельным.

В Минцифры подтвердили, что диалог с отраслью продолжается. «Первые коммерческие сети пятого поколения должны заработать в 2026 году. Сроки и условия выделения частот станут известны по итогам обсуждения с операторами и заинтересованными ведомствами,— заявили в пресс-службе министерства.— В том числе рассматриваются возможность и сроки покрытия городов-миллионников. Финального решения пока нет».

В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС и Т2 от комментариев отказались.

