Место в Госдуме от Калининградского округа может занять участник СВО

При формировании списка кандидатов на выборы-2026, особенно в одномандатных округах, «Единая Россия» будет учитывать мнение глав регионов, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. «Ъ» выяснил, что от Калининградского округа на выборы в девятый созыв может выйти командир роты отряда «Барс-25», Герой России Андрей Козлов.

По данным источника «Ъ», Андрей Козлов — выходец из регионального УФСБ. Его кандидатуру планирует предложить глава региона Алексей Беспрозванных вместо кандидатуры Андрея Колесника. Последний занимал государственные должности с 2011 года, с 2018 года был избран депутатом Калининградской облдумы, а с 2021 года — Госдумы восьмого созыва.

Источник «Ъ» допускает, что участники СВО могут баллотироваться на выборах также от Кировской и Тверской областей. Из-за напряженных отношений с губернатором Кировскую область почти наверняка покинет Мария Бутина. В 2021 году она выиграла праймериз «Единой России» от региона по партийному списку. В Тверском округе кандидатуру участника СВО могут предложить на выборах вместо Юлии Сарановой.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Одномандатная ревизия».