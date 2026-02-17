Лидерами по росту турпотока в России стали Карачаево-Черкесия и Крым

По итогам 2025 года гостиничный сектор России продемонстрировал уверенный рост: количество размещенных туристов увеличилось на 4,1%, достигнув 89,05 млн человек. Выручка отелей и средств размещения прибавила 11,7%, составив 1,16 трлн руб., следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Ъ».

Абсолютным лидером по поездкам стала Карачаево-Черкесия. Поток гостей в республику вырос в 2,4 раза (до 314,3 тыс. человек), а оборот местных отелей — в 3,1 раза (до 2,8 млрд руб.). CMWP такой всплеск связал с растущей популярностью горнолыжных курортов Архыз и Домбай. Общий турпоток в регион, по данным аналитиков, увеличился на 86%, превысив 1,3 млн поездок.

Среди регионов с развитой туристической инфраструктурой выделилась Тверская область. Число постояльцев в ее отелях подскочило на 48,2% (до 1,08 млн). В компании «Алеан» отмечают, что область активно разрабатывает новые маршруты и ориентируется на иностранцев, прежде всего из Китая. Успех Твери эксперты также объясняют общим подъемом направлений «Золотого кольца 2.0» и развитием автотуризма — доля путешественников на машинах за год выросла до 43%.

Крым также вернулся в число лидеров роста. Турпоток на полуостров увеличился на 14,3% (до 4,1 млн поездок), а в Севастополе число гостей выросло на 35% (до 183,6 тыс.). В «Островке» отметили рост объема бронирований отелей Крыма на 73%.

Интерес к Крыму сдерживается транспортной доступностью и вопросами безопасности, пояснила старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Ирина Акутова. При этом на предстоящее лето, добавила эксперт, спрос уже на 25% выше прошлогоднего.

Подробности — в материале «Ъ» «Внутренний туризм пошел в гору».