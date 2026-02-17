Внутренний туризм пошел в гору
Самым растущим направлением для отдыха в 2025 году стала Карачаево-Черкесия
Совокупный объем гостей российских средств размещения в 2025 году вырос на 4,1%. Лидерами по увеличению потока стали региональные рынки. Число гостей Карачаево-Черкесии за год выросло в 2,4 раза, а Тверской области — почти в полтора. Краснодарский край и Дагестан показали существенное снижение спроса. Если в первом случае на рынок повлияло закрытие пляжей, то во втором — рост цен и неготовность туристов посещать Дагестан дважды.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Количество гостей, размещенных в российских отелях по итогам 2025 года, увеличилось на 4,1% год к году, до 89,05 млн, следует из данных Росстата. Совокупный доход средств размещения вырос на 11,7%, до 1,16 трлн руб. Наиболее заметный рост показала Карачаево-Черкесия, где количество размещенных гостей выросло в 2,4 раза, до 314,3 тыс. человек, а оборот средств размещения — в 3,1 раза, до 2,8 млрд руб. Аналитики CMWP отмечают, что регион также стал лидером по росту совокупного турпотока — на 86%, до 1,3 млн. Рост интереса к Карачаево-Черкесии в CMWP связывают с популярностью курортов региона — Архыза и Домбая.
Среди крупных регионов с существенным туристическим потоком наиболее заметный рост по итогам 2025 года удалось показать Тверской области. Число остановившихся в местных отелях гостей увеличилось на 48,2%, до 1,08 млн. В CMWP обращают внимание на в целом хорошие результаты направлений «Золотого кольца 2.0»: рост числа путешествий показали в том числе Ярославская и Нижегородская области. Это может быть связано в том числе с развитием автотуризма. Согласно представленным ранее оценкам Минэкономики, доля путешественников на собственных автомобилях за прошлый год выросла с 38–40% до 43%. В «Алеане» отмечают, что Тверь разрабатывает новые маршруты и делает ставку на интуристов, в частности из Китая.
Топ-10 регионов России по росту числа гостей в коллективных средствах размещения в 2025 году
|
Источник: Росстат.
Среди курортных регионов выраженный рост интереса в прошлом году показал Крым. Количество гостей в средствах размещения Севастополя за 2025 год увеличилось на 35%, до 183,6 тыс. человек. Совокупный турпоток полуострова по числу поездок вырос на 14,3% за год, до 4,1 млн. Системы бронирования весь прошлый год фиксировали более выраженный рост. Например, согласно «Островку», Крым стал лидером по росту туристического интереса: число бронирований выросло на 73%.
Интерес к Крыму все еще сдерживается ограниченной транспортной доступностью и общим уровнем безопасности в регионе, говорит старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Ирина Акутова. На предстоящее лето спрос на Крым выше уровня прошлого года в среднем на 25%.
Основной конкурент Крыма и один из трех крупнейших региональных туристических рынков России — Краснодарский край показал снижение туристического интереса. Совокупное число поездок в этот регион снизилось на 3,8% год к году, до 18,4 млн, количество гостей в отелях — на 5%, до 9,5 млн человек. Негативный тренд в этом случае на рынке прогнозировали еще с начала прошлого года из-за закрытия для купания части пляжей после разлива в декабре 2024 года мазута в Керченском проливе.
В «Алеане» пояснили, что сейчас Анапу на лето бронируют в среднем на 20% активнее, чем годом ранее. Часть туристов рассчитывает на открытие пляжного сезона и может аннулировать бронирование, если оно не состоится, отмечают в компании. Хотя часть гостей изначально ориентируется преимущественно на отдых на территории отелей. Спрос на Сочи выше прошлогоднего на 10%, на Геленджик остается на том же уровне, говорит представитель «Алеана».
Заметное падение по итогам 2025 года показал спрос туристов на Дагестан: общее число туристических поездок снизилось на 42,5%, до 763,2 тыс. Количество гостей в местных средствах размещения сократилось на 20,5% год к году (до 389,3 тыс.). Материально-туристическая база региона перегружена, констатируют в CMWP. Представитель туроператора «Русский экспресс» проблемой региона считает растущую стоимость отдыха, притом что сервис и качество не улучшаются. В «Алеане» считают, что Дагестану пока так и не удалось стать направлением возвратного туризма: большинство гостей посещают регион единожды.
Наметившиеся в 2025 году в туриндустрии тренды, вероятно, сохранятся: рынок внутреннего туризма в этом году вряд ли покажет существенный рост.
На спросе сказываются общее снижение покупательной способности, конкуренция с зарубежными курортами и увеличение цен, констатируют в «Алеане». Менеджер по работе с агентами туроператора Let’s Fly Татьяна Курицына предполагает, что активно растущим направлением в 2026 году окажется Калининград. Это объясняется доступностью авиаперелетов и тем, что туристы соскучились по европейской атмосфере, поясняет она.