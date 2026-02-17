Внутренний туризм пошел в гору

Совокупный объем гостей российских средств размещения в 2025 году вырос на 4,1%. Лидерами по увеличению потока стали региональные рынки. Число гостей Карачаево-Черкесии за год выросло в 2,4 раза, а Тверской области — почти в полтора. Краснодарский край и Дагестан показали существенное снижение спроса. Если в первом случае на рынок повлияло закрытие пляжей, то во втором — рост цен и неготовность туристов посещать Дагестан дважды.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество гостей, размещенных в российских отелях по итогам 2025 года, увеличилось на 4,1% год к году, до 89,05 млн, следует из данных Росстата. Совокупный доход средств размещения вырос на 11,7%, до 1,16 трлн руб. Наиболее заметный рост показала Карачаево-Черкесия, где количество размещенных гостей выросло в 2,4 раза, до 314,3 тыс. человек, а оборот средств размещения — в 3,1 раза, до 2,8 млрд руб. Аналитики CMWP отмечают, что регион также стал лидером по росту совокупного турпотока — на 86%, до 1,3 млн. Рост интереса к Карачаево-Черкесии в CMWP связывают с популярностью курортов региона — Архыза и Домбая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Среди крупных регионов с существенным туристическим потоком наиболее заметный рост по итогам 2025 года удалось показать Тверской области. Число остановившихся в местных отелях гостей увеличилось на 48,2%, до 1,08 млн. В CMWP обращают внимание на в целом хорошие результаты направлений «Золотого кольца 2.0»: рост числа путешествий показали в том числе Ярославская и Нижегородская области. Это может быть связано в том числе с развитием автотуризма. Согласно представленным ранее оценкам Минэкономики, доля путешественников на собственных автомобилях за прошлый год выросла с 38–40% до 43%. В «Алеане» отмечают, что Тверь разрабатывает новые маршруты и делает ставку на интуристов, в частности из Китая.

Топ-10 регионов России по росту числа гостей в коллективных средствах размещения в 2025 году
Регион Число гостей (тыс.) Изменение год к году (%) Карачаево-Черкесия 314,3 142,4 Адыгея 420,1 66 Чукотский автономный округ 27,8 59,7 Тверская область 1081,9 48,2 Еврейская автономная область 59,7 35,4 Севастополь 183,6 35 Чечня 230,6 34 Магаданская область 102,6 32 Амурская область 358,9 31,4 Владимирская область 1145,8 24,1 Россия в целом 89505,6 4,1
Источник: Росстат.

Среди курортных регионов выраженный рост интереса в прошлом году показал Крым. Количество гостей в средствах размещения Севастополя за 2025 год увеличилось на 35%, до 183,6 тыс. человек. Совокупный турпоток полуострова по числу поездок вырос на 14,3% за год, до 4,1 млн. Системы бронирования весь прошлый год фиксировали более выраженный рост. Например, согласно «Островку», Крым стал лидером по росту туристического интереса: число бронирований выросло на 73%.

Интерес к Крыму все еще сдерживается ограниченной транспортной доступностью и общим уровнем безопасности в регионе, говорит старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Ирина Акутова. На предстоящее лето спрос на Крым выше уровня прошлого года в среднем на 25%.

Основной конкурент Крыма и один из трех крупнейших региональных туристических рынков России — Краснодарский край показал снижение туристического интереса. Совокупное число поездок в этот регион снизилось на 3,8% год к году, до 18,4 млн, количество гостей в отелях — на 5%, до 9,5 млн человек. Негативный тренд в этом случае на рынке прогнозировали еще с начала прошлого года из-за закрытия для купания части пляжей после разлива в декабре 2024 года мазута в Керченском проливе.

В «Алеане» пояснили, что сейчас Анапу на лето бронируют в среднем на 20% активнее, чем годом ранее. Часть туристов рассчитывает на открытие пляжного сезона и может аннулировать бронирование, если оно не состоится, отмечают в компании. Хотя часть гостей изначально ориентируется преимущественно на отдых на территории отелей. Спрос на Сочи выше прошлогоднего на 10%, на Геленджик остается на том же уровне, говорит представитель «Алеана».

Заметное падение по итогам 2025 года показал спрос туристов на Дагестан: общее число туристических поездок снизилось на 42,5%, до 763,2 тыс. Количество гостей в местных средствах размещения сократилось на 20,5% год к году (до 389,3 тыс.). Материально-туристическая база региона перегружена, констатируют в CMWP. Представитель туроператора «Русский экспресс» проблемой региона считает растущую стоимость отдыха, притом что сервис и качество не улучшаются. В «Алеане» считают, что Дагестану пока так и не удалось стать направлением возвратного туризма: большинство гостей посещают регион единожды.

Наметившиеся в 2025 году в туриндустрии тренды, вероятно, сохранятся: рынок внутреннего туризма в этом году вряд ли покажет существенный рост.

На спросе сказываются общее снижение покупательной способности, конкуренция с зарубежными курортами и увеличение цен, констатируют в «Алеане». Менеджер по работе с агентами туроператора Let’s Fly Татьяна Курицына предполагает, что активно растущим направлением в 2026 году окажется Калининград. Это объясняется доступностью авиаперелетов и тем, что туристы соскучились по европейской атмосфере, поясняет она.

Александра Мерцалова