«Салават Юлаев» уступил СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб СКА завершил победой матч чемпионата КХЛ с ХК «Салават Юлаев» на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. Петербургские хоккеисты обыграли соперника со счетом 4:0.

На третьей минуте забил Андрей Педан. Защитник Егор Зеленов поразил ворота оппонента на 16-й минуте.

Второй период не был таким результативным, прошел без единого гола. В третьей 20-тиминутке Николай Голдобин забил в ворота «Салавата Юлаева» третью шайбу. Четвертый гол был за Маратом Хайруллиным.

В предыдущем матче, 12 февраля, СКА одержал победу над «Барысом», забив пять голов. Это была четвертая игра подряд с положительным результатом для петербургских хоккеистов.

Подробнее о матче — в материале «Ъ Северо-Запад» «СКА вышел из кризиса».

Татьяна Титаева