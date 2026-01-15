Агрессивное позвоночное

Верховный суд РФ (ВС) разберется, в каком порядке нужно штрафовать банки за слишком частые звонки должникам по просрочке. В рассматриваемом деле Сбербанк (MOEX: SBER) за восемь с половиной месяцев сделал 265 звонков по номерам заемщика. Приставы сочли это злоупотреблением, за что оштрафовали банк на 150 тыс. руб. Однако кредитная организация, ссылаясь на нарушение процедуры госконтроля и привлечения к ответственности, добилась отмены наказания в арбитражных судах. Теперь законность действий приставов проверит ВС.

ВС рассмотрит спор о привлечении банка к административной ответственности за нарушение требований закона «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (230-ФЗ). Закон устанавливает правила по взаимодействию с должниками для тех, кто профессионально занимается взысканием долгов.

Граждане все чаще сталкиваются с нарушением их прав при взаимодействии по возврату просроченной задолженности. Так, в 2024 году приставы признали обоснованными 9,4 тыс. жалоб граждан на взыскателей долгов, это на 36% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, в результате масштабной проверки 33 участников рынка взыскания (банки, МФО и коллекторские агентства) в конце 2024 года было выявлено почти 60 тыс. нарушений, сообщала ранее ФССП.

В 2023 году гражданка взяла кредиты в Сбербанке, по которым допустила просрочку. Через робота-коллектора и операторов кредитор неоднократно звонил клиенту по поводу долга, на что заемщица пожаловалась приставам. Управление ФССП по Томской области установило, что с 20 августа 2023 года по 3 мая 2024 года кредитор связывался с должником 265 раз, примерно по 33 раза в месяц. Приставы увидели нарушение требований 230-ФЗ, расценив частые телефонные звонки как злоупотребление правом, недобросовестное поведение кредитора и психологическое давление на должника. Летом 2024 года управление возбудило административное дело по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и оштрафовало банк на 150 тыс. руб.

Нарушения со всех сторон

Кредитная организация обжаловала в суде постановление приставов о штрафе, заявляя о законности своих действий и нарушении процедуры привлечения к ответственности. Дело в том, что с 1 февраля 2024 года ФССП осуществляет госконтроль не только за коллекторами, но также за МФО и банками, проверяя их на соблюдение правил взаимодействия с заемщиками по поводу просрочки. Когда речь идет о госконтроле, КоАП требует в обязательном порядке проводить контрольные (надзорные) мероприятия перед возбуждением административного дела, но томские приставы их не осуществляли, следует из материалов дела. В связи с этим, по мнению банка, производство по делу подлежало прекращению, а если нарушение и было, то оно малозначительное и можно было ограничиться предупреждением.

392 тысячи обращений от должников поступило в ФССП РФ в первой половине 2025 года.

Приставы в ответ возражали, считая, что оснований для проведения надзорных мероприятий (внеплановой либо предварительной проверки) не было и что нормы закона о госконтроле на эту ситуацию не распространяются. А поскольку ранее Сбербанк уже привлекали к ответственности по этой статье, то заменить штраф предупреждением нельзя, указывал ответчик.

В итоге Арбитражный суд Томской области в декабре 2024 года признал факт несоблюдения банком правил взаимодействия с заемщиком, но отменил штраф из-за процедурных несоответствий со стороны приставов.

Доказательства нарушения получены приставами за пределами установленной законом о госконтроле процедуры проверки, поэтому они «не могли быть использованы», говорится в решении суда. Апелляция и окружная кассация с этим согласились, подтвердив незаконность штрафа.

Однако управление ФССП подало жалобу в ВС, настаивая, что нарушения процедуры с их стороны не было, а нижестоящие суды неверно истолковали положения КоАП. ВС решил разобраться в ситуации и передал дело в экономколлегию. Заседание назначено на 28 января.

По всей строгости процедуры

Действительно, административное дело о несоблюдении требований, являющихся предметом госконтроля, может быть возбуждено только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия, согласно ч. 3.1 ст. 28.1 КоАП, поясняет управляющий партнер юрфирмы «Шапенко и партнеры» Владимир Шапенко. Это может быть документарная или выездная проверка либо иные формы надзора, прямо предусмотренные специальным законом, а не просто реакция на жалобу должника, уточняет партнер АБ «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева. Отметим, что контрольное мероприятие предполагает взаимодействие с проверяемым лицом.

Впрочем, сами юристы расходятся во мнениях, нужна ли была предварительная проверка в случае Сбербанка и подобных организаций.

Управляющий партнер юркомпании «Процесс» Наталья Карташова полагает, что суды могли неверно интерпретировать положения КоАП и для составления протокола не требовалось проведение дополнительных контрольных мероприятий. Она указывает на наличие законодательной тенденции к «строгому пресечению неправомерных действий банков, особенно в отношении избыточного давления на граждан-должников».

Между тем на уровне кассации Западно-Сибирского округа сложилась судебная практика необходимости проведения контрольного мероприятия перед возбуждением дела, рассказывает господин Шапенко. Он разделяет эту позицию и считает, что в ситуации со Сбербанком приставы нарушили процедуру. По мнению Елены Якушевой, приставы фактически подменили контрольное мероприятие упрощенной проверкой обращения гражданина, что и было расценено нижестоящими судами как существенное нарушение закона.

При этом юристы обращают внимание, что факт нарушения со стороны банка был установлен, а привлечь его к ответственности не удалось лишь по причине несоблюдения процедуры надзорным органом.

В ФССП сообщили “Ъ”, что считают преждевременным комментировать дело в ВС со Сбербанком до окончательного решения коллегии судей. В Сбербанке “Ъ” подчеркнули, что суды нижестоящих инстанций подтвердили его позицию. «Сбербанк продолжит в ВС защиту своих интересов»,— добавили там. “Ъ” запросил мнения других банков по аналогичным ситуациям. В ВТБ сообщили, что строго придерживаются требований законодательства, в том числе 230-ФЗ: «Мы открыты для взаимодействия с приставами по любым спорным ситуациям и стремимся разрешать их с соблюдением интересов всех сторон».

Робот не в настроении

Управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков считает, что проблема назойливого взаимодействия взыскателей с должниками стоит достаточно остро. «Коммуникация со стороны крупных банков, как правило, осуществляется уже не живыми операторами, а автоматизированными системами, которые могут связываться с заемщиками в режиме 24/7. Однако при должной настройке такие программы способны обеспечивать соблюдение всех требований закона — от ограничений на частоту контактов до обязательного информирования о правах должника»,— поясняет господин Носков.

Если ВС встанет на сторону приставов, это, по мнению Игоря Носкова, повысит оперативность контрольно-надзорной деятельности и упростит процедуру привлечения банков к ответственности, что позволит более активно использовать такие механизмы. С другой стороны, опасается госпожа Якушева, контроль по жалобам рискует превратиться в «квазинадзор без процедурных фильтров».

Ян Назаренко, Анна Занина, Максим Буйлов