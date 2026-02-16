Школы Казани 17 февраля перейдут на дистанционное обучение из-за снегопада

Образовательные учреждения Казани 17 февраля перейдут на дистанционный формат обучения в связи с прогнозируемыми аномальными осадками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Для детей, которых нет возможности оставить дома, предусмотрена работа дежурных классов.

Детские сады продолжат функционировать в формате дежурных групп. Учреждения дополнительного образования в сферах спорта, культуры и молодежной политики полностью переводятся на удаленный режим. Руководству вузов и ссузов рекомендовано принять аналогичные меры.

Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за непогоды на семи дорогах ввели ограничения для автобусов и грузовиков.

Анна Кайдалова