На территории Геленджика объявлена опасность атаки БПЛА
В Геленджике объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова
«Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких»,— говорится в сообщении.
Ранее на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. В аэропорту Геленджика также ввели ограничения на полеты.