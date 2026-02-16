На территории Геленджика объявлена опасность атаки БПЛА

В Геленджике объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

«Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких»,— говорится в сообщении.

Ранее на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. В аэропорту Геленджика также ввели ограничения на полеты.

Алина Зорина