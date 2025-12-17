Примерное равноправие

Конституционный суд РФ (КС) признал наличие неопределенности в регулировании взыскания уголовных штрафов и снятия уголовных арестов с имущества лица, признанного банкротом. КС предложил временный порядок, по которому требования потерпевших из уголовного дела не имеют приоритета в деле о банкротстве, а арест с активов банкрота будет снимать уголовный суд, который сможет частично сохранить заморозку в интересах потерпевшего, но с учетом долгов перед иными кредиторами. По словам юристов, позиция КС отчасти снимает проблему зависших из-за уголовных арестов банкротных дел. Окончательное решение возможно после внесения изменений в законодательство.

КС по запросу Верховного суда РФ (ВС) проверил нормы уголовного и банкротного законодательства, признав их неконституционными, поскольку они не устанавливают надлежащего правового механизма снятия ареста с имущества признанной банкротом компании, наложенного по гражданскому иску в рамках уголовного дела. Также КС указал на правовую неопределенность в том, в какой очереди должен выплачиваться уголовный штраф, назначенный обанкротившемуся гражданину.

Эти пробелы на практике выливаются в отказы судов и следователей снять уголовный арест с имущества банкрота, из-за чего невозможно распределить имущество должника между кредиторами и банкротное дело оказывается в подвешенном состоянии иногда на долгие годы. Недавно о судьбе уголовных арестов в банкротстве высказался ВС (см. “Ъ” от 19 ноября), предписав снимать арест по правилам, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РФ (УПК).

Пробелы в балансе

КС скорректировал позицию ВС, обозначив проблемы регулирования. С одной стороны, закон о банкротстве предписывает арбитражным судам после признания должника банкротом снимать наложенные на его имущество аресты, но с другой — УПК не относит решение арбитражного суда к числу оснований для снятия уголовного ареста. В результате, указал КС, абсолютизируются либо права пострадавших от преступления, либо интересы кредиторов, заинтересованных в пополнении конкурсной массы, в том числе за счет арестованного имущества. В этой связи регулирование должно четко определять судьбу уголовного ареста в банкротном деле, обеспечивая баланс разнонаправленных прав, поэтому законодатель должен закрепить этот порядок и внести изменения в законы, подчеркнул суд.

До принятия поправок КС вводит временные правила. Требования лица, в интересах которого наложен уголовный арест, вне зависимости от его согласия включаются в реестр кредиторов банкрота арбитражным судом по заявлению арбитражного управляющего (АУ) или любого из кредиторов. При этом указываются их очередность и размер, сведения о конкурсной массе должника и общий размер долгов. После чего по обращению АУ суд, рассматривающий уголовное дело, снимает арест с имущества должника, привлекая к участию в заседании также прокурора и самого потерпевшего.

268 дел о банкротстве юрлиц из 4026 завершились полным удовлетворением требований всех кредиторов, по данным судебного департамента при ВС за первую половину 2025 года

Арест может быть сохранен на часть имущества банкрота в пределах «обоснованных требований потерпевшего», если они относятся к третьей (общей) очереди кредиторов и, по мнению уголовного суда, не смогут быть погашены в рамках банкротства полностью или «в значительной части», допустил КС. Если же арестованное имущество является неделимым, арест снимается, но после его продажи с банкротных торгов АУ обязан перечислить часть выручки на депозит суда, резервируя средства для потерпевшего. Также КС позволил приостанавливать банкротный процесс до вступления в силу приговора по уголовному делу.

Что касается уголовного штрафа, продолжил КС, законодательство сейчас допускает два варианта его взыскания с гражданина-банкрота, но оба нарушают «необходимый баланс публичных и частных интересов».

Внеочередное погашение ставит уголовные штрафы в привилегированное положение по отношению к требованиям других органов власти (например, налоговых) и иных кредиторов, включая тех, кому должник причинил вред жизни и здоровью.

ставит уголовные штрафы в привилегированное положение по отношению к требованиям других органов власти (например, налоговых) и иных кредиторов, включая тех, кому должник причинил вред жизни и здоровью. Отнесение же уголовного штрафа к третьей очереди (куда включается большинство кредиторов банкрота) лишает его карательной функции и «допускает возможность злоупотреблений, когда процедура банкротства используется для того, чтобы избежать наказания».

Законодателю надлежит однозначно определить очередность, а до тех пор уголовный штраф будет отнесен к третьей очереди реестра кредиторов, постановил КС.

Равенство в целом, приоритет в частности

Управляющий партнер «Арбитраж.ру | BFL» Даниил Савченко называет постановление достаточно неожиданным как по времени появления, так и по содержанию. КС сформулировал проблему, указал на недостатки законодательной техники и предписал законодателю найти решение, призвав при этом суды общей юрисдикции не переусердствовать в защите прав потерпевших, отмечает АУ Максим Доценко. По его мнению, эти разъяснения неоптимальны, «но это, однозначно, прогресс».

КС неоднократно указывает на то, что требования гражданского истца в уголовном процессе равнозначны требованиям кредиторов соответствующей очереди реестра и уголовный арест приоритета не дает, обращает внимание АУ Сергей Домнин. «Предложенный механизм призван не позволить игнорировать уязвимое положение потерпевшего и при этом не допускать использования уголовно-процессуальных мер для получения несправедливого преимущества одного кредитора перед другими»,— поясняет партнер Novator Legal Group Александр Катков.

Так, если требования потерпевших относятся к первой (в связи с причинением вреда жизни или здоровью) или второй (долги по зарплате) очередям, то уголовный арест с имущества снимается, поясняет Максим Доценко. Если же требования потерпевших относятся к третьей очереди кредиторов (вред имуществу), продолжает АУ, уголовный суд должен прогнозировать, получит ли потерпевший значительное удовлетворение в банкротном деле, и исходя из этого решить, снимать ли арест. Между тем не совсем ясно, как суд общей юрисдикции, который не обладает достаточной компетентностью в банкротных делах, будет определять, сможет ли потерпевший получить достаточную компенсацию, замечает Александр Катков. К тому же, добавляет он, «конкурсная масса может как увеличиваться, так и уменьшаться в ходе банкротства».

Артикулируя отсутствие приоритета уголовного ареста, КС де-факто подтверждает возможность его придания, оставляя этот вопрос на усмотрение уголовного суда, указывает господин Савченко.

В связи с этим постановление КС вряд ли позволит полностью решить проблему зависших банкротных дел и преодолеть тотальное нежелание уголовных судов снимать аресты, полагает господин Домнин.

Кроме того, Даниил Савченко отмечает, что указания КС даны лишь для тех арестов имущества, которые наложены по гражданским искам потерпевших лиц в рамках уголовных дел. Другие уголовные аресты, в том числе принятые для обеспечения исполнения приговора, остаются за рамками постановления, и проблема по ним не решена, уточняет он.

Также КС высказался по очередности уголовного штрафа лишь как дополнительной санкции, оставив неясным порядок уплаты штрафов, назначенных в качестве основной меры наказания, указывает партнер Orchards Азат Ахметов. По мнению юристов и АУ, помочь в этой ситуации могли бы разъяснения коллегии ВС по уголовным делам.

Ян Назаренко, Анна Занина