Рядом с Севастополем сбили пять воздушных целей
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Воздушные цели ликвидировали над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес. Жителей и гостей города просят позаботиться о собственной безопасности.
«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах»,— отметил Михаил Развожаев.
Ранее на территории Севастополя была объявлена второй раз за день воздушная тревога.