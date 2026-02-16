Теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае

23-я ракетка мира Анна Калинская пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дубае. В первом раунде россиянка победила латвийку Елену Остапенко, занимающую 27-е место в мировом рейтинге.

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:4. В следующем круге Анна Калинская сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

Ранее во второй раунд вышли россиянки Анастасия Захарова (104-я в рейтинге WTA) и Диана Шнайдер (21). Свое выступление завершили Людмила Самсонова (18) и Анастасия Павлюченкова (110).

Турнир, общий призовой фонд которого превышает $4 млн, завершится 22 февраля. Действующей победительницей является российская теннисистка Мирра Андреева.

Таисия Орлова