В Железнодорожном районе Ростова предложения в новых ЖК сократились на 24,6%

В январе 2026 года в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону отмечен наименьший объем предложений в новостройках — на рынке первичной недвижимости района оставалось 980 свободных квартир. За год их количество уменьшилось на 24,6%. Об этом сообщает «Домостройдон.ру». На данный момент в районе в стадии строительства находятся три жилых комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ворошиловский район занял второе место среди районов Ростова по количеству оставшихся свободных квартир. За последний год количество доступных лотов в этом районе уменьшилось на 42,2%, сократившись с 2,1 тыс. до 1,2 тыс. квартир.

На третьем месте оказался Пролетарский район. Здесь нераспроданными остаются более 2 тыс. квартир. За год их число уменьшилось на 37,7%.

По росту числа нераспроданных квартир лидирующую позицию занял Первомайский район. Количество свободных объектов в этом районе за год выросло более чем вдвое, достигнув почти 20,7 тыс. квартир.

Всего на конец января 2026 года в Ростове не продано более 51,9 тыс. квартир, что на 1,7% превышает показатель прошлого января.

Наталья Белоштейн