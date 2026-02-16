Суд на Кубани не стал пересматривать спор о патентных правах между АЗТМ и УВЗ

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) отказал бывшему гендиректору Армавирского завода тяжелого машиностроения (АЗТМ) в пересмотре патентного спора с «Уралвагонзаводом» (УВЗ) десятилетней давности. Тогда УВЗ взыскал с АЗТМ 114,5 млн руб. за незаконное пользование интеллектуальными права на тележку железнодорожного вагона и автосцепное устройство для него. Сведения об этом размещены в картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спор возник в 2015 году. Тогда «Уралвагонзавод» подал в суд на армавирское предприятие, обвинив его в том, что оно штампует вагоны, используя чужие разработки. Речь шла о двух технических решениях. Первое — изобретение под названием «Тележка железнодорожного вагона», второе — полезная модель «Автосцепное устройство железнодорожного вагона». Оба они были запатентованы УВЗ.

Суд тогда встал на сторону «Уралвагонзавода» и постановил: использовать чужие патенты нельзя, а убытки (114,5 млн руб.), которые понес истец, надо возместить.

В 2016 году АЗТМ признали банкротом, на заводе ввели конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.

В ноябре прошлого года бывший директор АЗТМ Олег Лучков обратился в АС Кубани за пересмотром дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Свои требования он основал на постановлении следователя из Армавира, который отказался возбуждать уголовное дело в отношении лица, имя которого не сообщатся. В документе говорится, что АЗТМ работал по документации компаний из группы «Азовмаш» (Мариуполе), которые имелись собственные патенты на ту же тележку и автосцепку. На основании этого он требовал пересмотреть дело.

Однако суд ему в этом отказал по нескольким причинам. По-первых, суд установил, что о наличии патентов на эти же изобретения у мариупольских компаний господин Лучков должен был узнать еще в 2021-2022 годах, когда «Уралвагонзавод» пытался оспорить мариупльские патенты в Суде по интеллектуальным правам, дело тогда дошло до Верховного суда. Во-вторых, с подбным заявлением мог выступать только сам завод в лице его руководителя. Сейчас же заводом руководит не он, а конкурсный управляющий.

В итоге АС Кубани производство по заявлению прекратил.

Краснодарский юрист Андрей Николаев пояснил «Ъ-Кубань», что не исключено, что интерес бывшего директора АЗТМ может быть связан с текущим конкурсным производством и риском возможного привлечения бывшего руководителя к субсидиарной ответственности за этот долг компании. Однако, без детального изучения банкротного дела, дать точный анализ ситуации он не взялся.

Михаил Волкодав