Управленец заработал на металлоломе

Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника федерального государственного автономного учреждения «Управление имуществом специальных проектов» (УИСП) Минобороны России Олега Васенина. Он обвиняется в получении взяток почти на 20 млн руб. за попустительство совершавшим хищения бюджетных средств подрядчикам.

Как сообщили “Ъ” в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР, следственные действия по делу Олега Васенина фактически завершены, ему вместе с адвокатами осталось ознакомиться с собранными материалами, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру для утверждения. В окончательной редакции бывший замначальника ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Отметим, что УИСП, в котором господин Васенин работал как гражданский служащий, было создано на основании приказа министра обороны в 2015 году и находится в ведении департамента военного имущества Минобороны. Его основной задачей заявлена работа «в сфере социальной защиты», а видами деятельности указаны строительство, управление имуществом, реализация лома, музейная деятельность и «оказание физкультурно-оздоровительных услуг на базе спортивного комплекса Ледовый дворец спорта Десант (Рязань)».

В соответствии со своими должностными обязанностями Олег Васенин отвечал за исполнение заключенного несколько лет назад контракта Минобороны по продаже лома, накапливающегося в подразделениях и воинских частях.

Скупать и вывозить его взялось ООО «Транслом», специализирующееся на операциях с ломом черных и цветных металлов, демонтаже агрегатов, объектов инфраструктуры, зданий и сооружений с вывозом, переработкой и утилизацией (имеются свои площадки и филиалы в 38 регионах). «По данным следствия, в 2021–2022 годах злоумышленник получил от представителей ООО “Транслом” взятку в сумме более 19 млн руб. за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что поспособствовало хищению бюджетных денежных средств представителями коммерческой организации в размере свыше 80 млн руб.»,— сообщили в ГВСУ.

Надо отметить, что изначально при возбуждении уголовного дела Олег Васенин был обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — тогда следователи считали, что замначальника ФГАУ, подделывая документы о стоимости вторсырья, сам «совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 240 млн руб.». Но позже фабула обвинения изменилась, и в хищениях обвинили уже сотрудников «Транслома», которые сейчас находятся под следствием. Потерпевшей стороной является Минобороны.

Интересно, что сначала стоимость имущества Олега Васенина, найденного следствием и арестованного судом для возможной компенсации нанесенного вреда, составляла 31 млн руб., а сейчас «ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства» оцениваются уже более чем в 230 млн руб.

Сергей Сергеев