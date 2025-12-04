Управленец заработал на металлоломе
Бывшего замначальника учреждения Минобороны обвиняют во взятках
Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника федерального государственного автономного учреждения «Управление имуществом специальных проектов» (УИСП) Минобороны России Олега Васенина. Он обвиняется в получении взяток почти на 20 млн руб. за попустительство совершавшим хищения бюджетных средств подрядчикам.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили “Ъ” в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР, следственные действия по делу Олега Васенина фактически завершены, ему вместе с адвокатами осталось ознакомиться с собранными материалами, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру для утверждения. В окончательной редакции бывший замначальника ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Отметим, что УИСП, в котором господин Васенин работал как гражданский служащий, было создано на основании приказа министра обороны в 2015 году и находится в ведении департамента военного имущества Минобороны. Его основной задачей заявлена работа «в сфере социальной защиты», а видами деятельности указаны строительство, управление имуществом, реализация лома, музейная деятельность и «оказание физкультурно-оздоровительных услуг на базе спортивного комплекса Ледовый дворец спорта Десант (Рязань)».
В соответствии со своими должностными обязанностями Олег Васенин отвечал за исполнение заключенного несколько лет назад контракта Минобороны по продаже лома, накапливающегося в подразделениях и воинских частях.
Скупать и вывозить его взялось ООО «Транслом», специализирующееся на операциях с ломом черных и цветных металлов, демонтаже агрегатов, объектов инфраструктуры, зданий и сооружений с вывозом, переработкой и утилизацией (имеются свои площадки и филиалы в 38 регионах). «По данным следствия, в 2021–2022 годах злоумышленник получил от представителей ООО “Транслом” взятку в сумме более 19 млн руб. за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что поспособствовало хищению бюджетных денежных средств представителями коммерческой организации в размере свыше 80 млн руб.»,— сообщили в ГВСУ.
Надо отметить, что изначально при возбуждении уголовного дела Олег Васенин был обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — тогда следователи считали, что замначальника ФГАУ, подделывая документы о стоимости вторсырья, сам «совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 240 млн руб.». Но позже фабула обвинения изменилась, и в хищениях обвинили уже сотрудников «Транслома», которые сейчас находятся под следствием. Потерпевшей стороной является Минобороны.
Интересно, что сначала стоимость имущества Олега Васенина, найденного следствием и арестованного судом для возможной компенсации нанесенного вреда, составляла 31 млн руб., а сейчас «ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства» оцениваются уже более чем в 230 млн руб.