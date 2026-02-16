Супруге бывшего чеченского судьи Мусаевой отменили приговор за помеху работе ИК
Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Суд первой инстанции назначил ей 3 года и 11 месяцев колонии-поселения по делу о дезорганизации работы исправительного учреждения. Дело направили в Шалинский городской суд в Чечне на новое рассмотрение, сообщил «Ъ» адвокат осужденной Александр Савин.
Зарема Мусаева
Фото: @no_torture
Госпожу Мусаеву приговорил Шалинский горсуд в августе 2025 года. Как установила инстанция, фигурантка в 2024 году напала на сотрудника ФСИН, пока возвращалась в колонию из больницы. В результате у силовика была поцарапана шея и сорван погон. Во время слушания один из свидетелей заявил, что Зарема Мусаева возмущалась и дергала правоохранителя за погон, но не смог рассказать о телесных повреждениях. Другие свидетели сказали, что слышали о конфликте от других сотрудников колонии.
Как рассказал адвокат, гособвинитель заявил о нарушении принципа состязательности сторон первой инстанцией. В частности, суд не дал оценки доводам защиты: противоречиям в доказательствах и отсутствию мотива. Господин Савин отметил, что прокурор изначально просил оставить приговор без изменений.
Дело о дезорганизации работы ИК против Заремы Мусаевой возбудили в ноябре 2024 года. Тогда она отбывала наказание по делу о мошенничестве и нападении на полицейского. Осужденная должна была выйти на свободу в мае 2025 года, однако из-за нового расследования ее взяли под стражу.