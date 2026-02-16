Закрыто уголовное дело о коррупции в футбольном клубе «Крылья Советов»

ГУ МВД по Самарской области прекратило производство по делу о покушении на мошенничество, связанному с футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщает «Матч-ТВ» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Осенью прошлого года глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что передал полиции информацию о коррупции в самарском клубе «Крылья Советов» и в судейском корпусе российского футбола. Губернатор сообщил, что узнал от сотрудника команды о долге в размере 36 млн руб. коррупционным структурам, связанным с судейством. Господин Федорищев попросил провести проверку по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, мошенничество и присвоение или растрату. ГУ МВД России по региону возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подробности дела и фигуранты пока не разглашались.

«Крылья Советов» после 18-го тура Российской премьер-лиги занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Андрей Сазонов