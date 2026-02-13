В Свердловской области расширили категории участников СВО на получение соцвыплат

Губернатор Свердловской области Денис Паслер расширил категории участников специальной военной операции (СВО), которые имеют право на социальную выплату в размере 200 тыс. руб. для приобретения земельного участка.

«Теперь выплата положена и ветеранам с боевыми орденами или званием Героя России, если они участвовали в боях на границе или на прилегающих к зоне специальной военной операции регионах. Льгота распространяется и на членов семей»,– сообщил Денис Паслер в своих соцсетях.

По данным регионального департамента информполитики, программа действует в регионе с 2024 года. Более 850 участников СВО и членов их семей воспользовались возможностью получить выплату.

В департаменте напомнили, что в рамках реализации поручения главы региона в муниципалитетах Свердловской области началось внедрение единого перечня мер поддержки для участников СВО и их семей. В него входят отсрочка уплаты аренды муниципального имущества, обеспечение сохранности личного транспорта, льготное посещение спортивных и культурных мероприятий, а также единый день приема ветеранов и членов их семей главами муниципалитетов.