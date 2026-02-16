Не думай о попытках свысока

16 февраля на Олимпиаде в Милане и Кортина-Д’Ампеццо у мужчин-горнолыжников был последний соревновательный день. Чемпионом в слаломе впервые в карьере стал швейцарец Лоик Мейяр, собравший в Италии полный комплект олимпийских наград. Ранее он завоевал бронзу в гигантском слаломе и серебро в командной комбинации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Швейцарский горнолыжник Лоик Мейяр собрал на Играх-2026 полный комплект олимпийских наград

Фото: John Locher / AP Швейцарский горнолыжник Лоик Мейяр собрал на Играх-2026 полный комплект олимпийских наград

Фото: John Locher / AP

Соревнования в технически самой сложной дисциплине, слаломе, закрывали мужскую горнолыжную программу. И можно предположить, что эта история привлекла повышенное внимание в мире. В мире большом, не ограниченном лишь теми странами, где есть сочетание из гор и снега. Все благодаря успеху бразильца Лукаса Бротена, ранее ставшего олимпийским чемпионом в гигантском слаломе. Это была первая золотая медаль на зимних Играх не только для Бразилии, но и для всей Южной Америки. И не важно, что Бротен куда больше норвежец, чем бразилец. До 2023 года он выступал именно за Норвегию, где родился и вырос. Но из-за конфликта с национальной федерацией он решил завершить карьеру. А в 2024 году объявил о возвращении в спорт, но уже под флагом Бразилии, откуда родом его мать. И как вернулся! Понятно, что почти полмиллиарда жителей Южной Америки наверняка хотели продолжения праздника.

Не сложилось. Помешала погода. В понедельник на склоне, где соревновались слаломисты, было снежно и ветрено. Стихия свое слово сказала не сразу. Те, кто открывал программу дня, первая пятерка, успели откатать в приемлемых условиях. Насколько более приемлемыми они были по сравнению с теми, в которых выпало соревноваться спортсменам, стартовавшим позже, можно судить по сухой статистике. А она свидетельствует о том, что полсотни участников первую попытку вообще завершить не сумели. Среди них оказался и один из немногих представителей России на Олимпиаде Семен Ефимов. Но от него в принципе великих свершений не ждали. А вот от Бротена ждали, но и он попал в список проваливших заезд.

Все трансляции зимней Олимпиады — на сайте Okko



А возглавил гонку за золотом норвежец Атле Ли Макграт. Он как раз начинал среди первых, то есть получил все бонусы от того, что успел стартовать до того, как испортилась погода. Его отрыв от показавшего второе время швейцарца Лоика Мейяра превысил полсекунды, от обосновавшегося третьим австрийца Фабио Гштрайна — почти секунду. Отличная диспозиция, чтобы порадовать маму и папу. Родители Макграта в прошлом профессиональные горнолыжники, причем отец, Феликс Макграт, даже выступал на Играх-1988 в Калгари (в составе сборной США). Но успеха, правда, не добился.

«Мне очень нравится, когда я выхожу и задаю планку,— поведал Атле Ли Макграт после заезда.— Но впереди еще много работы. Однако я буду сохранять спокойствие. Пусть это и непростая задача для любого горнолыжника».

Именно спокойствия Макграту и не хватило. От него требовалось не наделать глупостей. Да, осуществивший свою вторую попытку непосредственно перед Макгратом Мейяр показал лучшее время, но запас прочности ведь у норвежца оставался. Однако попытку он провалил уже на начальном отрезке трассы.

От досады Макграт вышвырнул лыжные палки через ограду (в нескольких метрах от него, прямо на склоне уже обнимались от радости тренеры швейцарской сборной), отстегнул лыжи и ушел вообще в другую сторону. Похоже было, что он намерен скрыться в лесу.

Однако до леса он не дошел, упал у следующего заграждения и там и лежал, думая, видимо, о том, что только что упустил шанс всей жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

А внизу ликовал Лоик Мейяр. Для него эта Олимпиада в принципе сложилась прекрасно. Он, в отличие от абсолютного большинства гонщиков, приехал не просто так, успев стать вторым в командной комбинации и третьим в гигантском слаломе и, таким образом, собрав полный комплект олимпийских наград. «Потрясающе! Сначала победа на чемпионате мира в слаломе (в 2025 году.— “Ъ”), а теперь олимпийское золото. Безумие!» — отметил Мейяр.

Серебряная награда досталась Гштрайну. Бронза — норвежцу Хенрику Кристофферсену.

Александр Петров