День падений

В понедельник, 16 февраля, в забегах на дистанции 1000 м приняла участие российская шорт-трекистка Алена Крылова, прошедшая в воскресенье квалификацию. День для чемпионки России в этой дисциплине начался с четвертьфинала. Крылова выдерживала неплохой темп, на втором круге она боролась с китаянкой Ян Цзинру за лидерство. На этом ее забег и завершился: она упала, пытаясь обогнать соперницу по внутренней траектории. Как позже определил арбитр, упала из-за контакта, инициированного оппоненткой. В связи с этим китайская спортсменка была дисквалифицирована, а Крылова — автоматически проведена в следующий раунд.

Падением для 23-летней россиянки завершился и полуфинальный забег. Алена Крылова начала его неплохо и потревожила двух итальянок — опытную и титулованную Арианну Фонтану и молодую Элизу Конфортолу. Однако вскоре она отстала от лидеров и не смогла удержать равновесие после столкновения с представительницей Южной Кореи Чхве Мин Джон. Они шли в хвосте и боролись за предпоследнее место; обе в итоге не смогли побороться за медали и попали в утешительный финал.

Он для Алены Крыловой сложился без форс-мажоров. Россиянка смогла финишировать, правда, черту она пересекла последней, на 0,603 секунды отстав от победившей в забеге Конфортолы. Таким образом, на дебютной Олимпиаде Крылова заняла девятое место на одной из своих профильных дистанций. На другой — 500 м — она не смогла преодолеть первый барьер, квалификацию, по иронии, тоже из-за падения — зацепилась за конек соперницы при попытке совершить обгон.

Победила в обеих этих дисциплинах голландка Ксандра Велзебур, причем на 500-метровке — установив в полуфинале мировой рекорд. Теперь она трехкратная олимпийская чемпионка.

Арнольд Кабанов