Краснодарца обвиняют в мошенничестве с Volkswagen на 7,2 млн рублей

38-летний житель Краснодара получил с официального дилера Volkswagen более 7,2 млн руб., используя поддельные документы и фиктивные основания для исков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, житель Краснодара разработал многоэтапную схему обмана. Сначала он приобрел автомобиль у официального представителя немецкой марки. Через год покупатель заявил о заводском браке и обратился в суд. Решение оказалось в его пользу — дилер выплатил более 3,6 млн руб.

После этого краснодарец привлек к махинации 28-летнего жителя Белореченска. Вместе они подделали договор «уступки прав» и повторно подали иск, на этот раз ссылаясь на фиктивное ДТП. Суд, не зная о мошенничестве, снова удовлетворил требования и взыскал с дилера еще более 3,6 млн руб. Полученную сумму соучастники разделили между собой. Автомобиль владелец не вернул дилерскому центру, а продал за 1,5 млн руб.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения. Его сообщник объявлен в федеральный розыск.

Алина Зорина