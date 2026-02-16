Врио министра по ЧС Кубани арестовали по делу о превышении полномочий

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал на два месяца (до 15 апреля) исполняющего обязанности министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова. Его обвинили в превышении должностных полномочий, написала пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Исполняющий обязанности министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Исполняющий обязанности министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков

По данным следствия, в 2024 году чиновник приказал подчиненным подготовить фиктивные документы об итогах аукциона на закупку модульных зданий для пожарного депо. В бумагах говорилось о якобы найденных нарушениях при проведении аукциона и отмене его результатов. После этого провели повторный конкурс, и тендер выиграла компания, чьи интересы лоббировал господин Штриков.

О задержании господина Штрикова «Ъ» сообщил сегодня. По данным источника РЕН ТВ, стоимость контрактов составляла 85,6 и 115,5 млн руб. На тот момент управление ФАС не обнаружило нарушений при проведении аукциона.

Никита Черненко