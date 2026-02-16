ТАСС: задержание врио министра по ЧС Краснодарского края связано с госзакупками

Причиной задержания и. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова стали злоупотребления в сфере госзакупок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков

Фото: Telegram-канал администрации Краснодарского края И. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков

Фото: Telegram-канал администрации Краснодарского края

«По предварительной версии, чиновник лоббировал интересы коммерческой организации при проведении государственных закупок», — рассказал собеседник агентства. Источник уточнил, что госконтракт касался закупки модульных зданий для пожарных депо.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, в 2024 году компания под предполагаемым патронажем Сергея Штрикова получила два строительных контракта — на 85,6 млн и 115,5 млн руб. Тогда другие участники тендера жаловались, что проектная документация не позволяет правильно сформировать заявку на участие в тендере. Управление ФАС в тот момент нарушений при проведении конкурса не выявило.

По данным «Ъ», чиновник проходит по делу о превышении должностных полномочий.