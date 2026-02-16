Минэнерго: России выгодно удерживать нефтедобычу на текущем уровне

России важно удерживать добычу нефти на текущем уровне, увеличивать или снижать ее сейчас невыгодно, заявил директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Антон Рубцов. По его словам, для этого нужно инвестировать в развитие технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов.

Директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Антон Рубцов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Антон Рубцов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Для нас, как и по другим полезным ископаемым, принципиально важно держать этот баланс. Если мы больше начнем добывать, цена мировая упадет, и неэффективно будем расходовать минерально-сырьевую базу. Меньше — соответственно, не обеспечим страну достаточными доходами бюджета», — рассказал господин Рубцов в Госдуме на круглом столе фракции КПРФ «Законодательное регулирование и правоприменение в сфере недропользования» (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. Согласно плану, согласованному в ноябре 2025 года восемью ведущими странами объединения, в первом квартале 2026-го квота РФ на добычу нефти составляет 9,574 млн баррелей в сутки.

Антон Рубцов выразил уверенность, что «углеводороды останутся основой мирового энергобаланса в обозримом будущем» и отметил, что в мире идет борьба за конкурентоспособность в этом секторе.

Он напомнил, что энергостратегия РФ до 2050 года ставит задачу повышения коэффициента извлечения нефти и газа из уже существующих месторождений. Чиновник отметил необходимость повышать эффективность добычи там, где это дает наибольший социально-экономический эффект для регионов.

При этом Антон Рубцов напомнил об истощении в последние годы российской минерально-сырьевой базы. Он подчеркнул важность разработки экономических инструментов и законодательства, которое помогли бы не только «максимизировать доходы от традиционных запасов», но и дать возможность осваивать трудноизвлекаемые запасы, улучшая отечественные технологии.

В начале февраля стало известно, что правительство планирует выделить на 2026-2028 годы из бюджета 15 млрд руб. для развития отечественных технологий в нефтедобыче.