Охранные зоны трех памятников культуры пересмотрели в Ставропольском крае

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия издало приказ о корректировке границ защитных зон памятников истории и культуры. Изменения коснулись объектов Ессентуках и Невинномысске. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Среди объектов, для которых пересмотрели охранные зоны, — женская лечебница доктора Лебедева 1903 года в Ессентуках на улице Ленина, 3. В ее состав входят административный корпус и два лечебных корпуса того же периода.

Также корректировки затронули памятный знак «Письмо к комсомольцам и молодежи города Невинномысска 2025» 1975 года на бульваре Мира, 1 и дачу Ялового 1903 года в Ессентуках на улице Пономарева, 5.

Ведомство обязало профильный отдел направить документ в пресс-службу губернатора для официальной публикации и в Министерство юстиции для включения в федеральный реестр. Сведения внесут в государственную систему территориального планирования и реестр культурного наследия.

Администрациям Ессентуков и Невинномысска рекомендовали скорректировать правила землепользования и застройки с учетом новых границ защитных зон.

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия также внесло изменения в координаты защитной зоны братской могилы красных партизан в селе Высоцкое Петровского округа.

