Братская могила на Ставрополье получила новые границы охраны

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия внесло изменения в координаты защитной зоны братской могилы красных партизан в селе Высоцкое Петровского округа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Приказ корректирует графическое описание границ охранной зоны памятника регионального значения «Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, 1919 год». Монумент расположен в Петровском районе (село Высоцкое, улица Советская).

Документ дополняет ранее принятый приказ от 26 июля 2024 года, который утвердил описания местоположений границ защитных зон объектов культурного наследия на территории региона с перечнем координат характерных точек.

Ведомство направит новый приказ в управление пресс-службы губернатора для официального размещения на правовом портале края, в Главное управление Минюста по Ставропольскому краю и прокуратуру региона. Информация будет внесена в федеральную систему территориального планирования и реестр объектов культурного наследия России.

Кроме того, управление по охране культурного наследия региона утвердило границы территории могилы партизана Г. Голенева 1943 года на Даниловском кладбище в Ставрополе и установило режим использования этой зоны.

Тат Гаспарян