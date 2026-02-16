ВСУ разбомбили участок трассы в Запорожской области

Украинская армия нанесла удар двумя авиабомбами по участку автомобильной трассы Харьков—Симферополь—Ялта. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевский нацистский режим совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру нашего региона. Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков—Симферополь—Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения»,— написал губернатор в своем Telegram.

По его словам, происшествие обошлось без жертв. Он подчеркнул, что сейчас угрозы для движения автотранспорта нет, а поврежденный участок скоро отремонтируют.

Александр Дремлюгин, Симферополь