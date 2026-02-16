В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Общественный транспорт на территории города временно прекратил движение. МЧС также напоминает, что гражданам необходимо действовать без паники и позаботиться о своей безопасности.

Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

UPD: Воздушную тревогу отменили в 18:03.

Алина Зорина