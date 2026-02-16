Новороссийск занял третье место по числу субъектов малого и среднего бизнеса

Новороссийск занимает третье место в Краснодарском крае по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

По словам заместителя главы региона Александра Руппеля, Новороссийск сохранил третье место по отгрузке промышленной продукции, которая формирует порядка 15% экономики муниципалитета. За год прирост субъектов малого и среднего бизнеса в городе составил более 6%, что значительно выше, чем в других муниципальных образованиях.

Господин Руппель также отметил санаторно-курортную сферу города. В 2025 году туристический поток увеличился на 5%, по итогам первого месяца 2026 года позитивная динамика сохраняется. Он также обратил внимание на то, что Новороссийск закрепляется не только как промышленный и портовый центр, но и как точка притяжения приезжих.

«По итогам девяти месяцев 2025 года Новороссийск показывает мощную динамику по освоению инвестиций и занимает 3-е место в Краснодарском крае. А по итогам года, окончательные цифры которого мы узнаем в марте, есть основания рассчитывать на новый исторический рекорд по привлечению инвестиций. Это значит, что бизнес верит в город: в его управленческую команду, инфраструктуру и экономику»,— отметил Александр Руппель.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко во время отчетной сессии города рассказал о социально-экономическом развитии муниципалитета по итогам 2025 года. Он затронул достижения в экономике, социальной сфере, дорожном и коммунальном хозяйстве, в развитии курортной отрасли и других направлениях.

Депутат Государственной думы Сергей Алтухов отметил в качестве достижений работу по улучшению качества водоснабжения, а также созданную в городе систему взаимодействия власти и жителей. Депутаты и представители руководства региона признали работу Андрея Кравченко и администрации Новороссийска удовлетворительной.

Алина Зорина