Компания группы ННДК купит «Дом купца Шадрина» в Городце за 12,8 млн рублей

На торги по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом купца П. И. Шадрина» (он же — «Дом купца Башкирова») в Городце поступила только одна заявка. Договор заключат по начальной цене — 12,77 млн руб., сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков 16 февраля.

Фото: АСИРИС

Покупатель — ООО «Приволжский центр международных инвестиций» (входит в группу ННДК). Инвестор планирует восстановить объект культурного наследия до 2030 года. Решение о функциональном использовании здания он примет самостоятельно.

Как писал «Ъ-Приволжье», здание представляет собой двухэтажный дом с фасадами в духе модерна. Оно было построено в два этапа — в 1907 и 1962 годах. В 2024 году ОКН изъяли у собственника по иску региональных властей.

Галина Шамберина